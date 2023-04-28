Отели в Турции начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян

Турецкие отели столкнулись с низким спросом среди россиян, из-за чего начали снижать цены и предлагать скидки на размещение. В среднем падение стоимости составляет около 20-30%. Об этом в пятницу, 28 апреля, уведомили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В середине мая неделя отдыха в отеле 5* с питанием по системе all inclusive обойдется на двоих от 70-90 тыс. рублей в зависимости от курорта. Летом это будет примерно на 30-40% дороже, но это заметно ниже цен, предлагавшихся еще в феврале-марте», — приводятся слова эксперта РСТ, директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна на сайте.

Он обратил внимание на то, что российский турбизнес ожидал снижения цен в Турции после майских праздников, однако низкий спрос вынудил отели принимать меры уже сейчас.

«В среднем цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Но я думаю, что снижение продолжится», — отметил Мкртчян.

РСТ в ноябре прошлого года, наоборот, сообщалось о росте цен на отдых в Турции для россиян. Тогда появилась информация об увеличении стоимости на 50–70% по сравнению с показателями 2021 года. Как отмечал РСТ, в среднем за год продажи туров в эту страну поднялись на 12%.