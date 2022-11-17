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За год отдых в Турции подорожал на 70%

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Стоимость отдыха в Турции выросла для россиян на 50-70% по сравнению с показателями 2021 года, во многом из-за инфляции и удорожания авиаперевозок. Об этом «Известиям» 17 ноября заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Там подчеркнули: в среднем за год продажи туров в Турцию выросли на 12%. Стоимость авиабилетов к концу года по сравнению с ценами в марте-апреле достигала 120 тыс. рублей, сейчас средняя стоимость билета в Турцию — 30-50 тыс. рублей за рейс туда-обратно.

«Еще один плюс турецкого направления: в условиях ограничения платежей для российских карт, туроператоры предлагают туры с полной оплатой в рублях. То есть, через оператора можно оплатить в отечественной валюте и отели, и трансфер, и спа-процедуры», — пояснил эксперт.

Этот год пока шел крайне успешно для турецкой туротрасли. По оценкам министра туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, к концу года число туристов будет близко к уровню 2019 года — тогда страна приняла свыше 51 млн иностранных гостей.

Число визитов иностранных туристов в Турцию в период с января по сентябрь по сравнению с 2021 годом выросло на 98% — до 40,25 млн.

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