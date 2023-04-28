Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в Курганской области
Пожарный поезд применили в борьбе с огнем в Курганской области. Его работу показали 28 апреля «Известия».
Поезд Южно-Уральской железной дороги прибыл в поселок Юрахлы Варгашинского района, где произошло крупное возгорание. Огонь подобрался вплотную к путям.
Спасатели не только тушили огонь прямо с поезда, вмещающего 180 т воды, но и заправляли с него пожарные машины. Состав также будет использован в других районах, пострадавших от стихии.
28 апреля в Юрахлах загорелись хозяйственные постройки на площади 800 кв. м. Площадь возгорания составила 100 га, в связи в чем жители населенного пункта были эвакуированы. Для тушения пожара был также направлен вертолет Ми-8 МЧС. Огонь удалось локализовать.
Днем ранее в поселке Логоушка Кетовского района загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов выросло до 76. В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.
Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо Логоушки тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.
С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.