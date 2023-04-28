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Визовый центр Франции ввел предоплату для граждан РФ при записи на прием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для подачи документов. Об этом 28 апреля сообщается на сайте организации.

«Обращаем ваше внимание, что при оформлении записи взымается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи», — говорится в публикации.

Таким образом, на 28 апреля, при записи на прием нужно будет заплатить около 3,2 тыс. рублей. Во время подачи документов оплачивать этот сбор повторно не придется.

Данную меру ввели для борьбы с компаниями-посредниками, которые помогают гражданам записываться на прием в визовый центр. Они запускают ботов, которые мгновенно занимают свободные слоты, из-за чего людям иногда приходится отслеживать возможность для записи неделями.

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Ранее, 24 апреля, эксперт по туризму и визовому оформлению Владимир Бондарь рассказал, что процесс ожидания записи для желающих получить шенгенскую визу обычно занимает от полутора до двух месяцев. Он добавил, что для оформления такой визы необходимо собрать пакет документов.

До этого, 14 апреля, директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, которое в том числе подразумевает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек.

5 марта стало известно, что РФ готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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