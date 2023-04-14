Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, которое в том числе подразумевает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота», — уточнил он в интервью «РИА Новости».

Климов отметил, что Москва работает над перезапуском соглашения 2000 года между государствами о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено на время пандемии коронавируса. По его словам, либерализация визового режима с КНР регулярно обсуждается. Москва настроена продолжать совместную работу с Пекином в данном направлении, добавил директор консульского департамента МИДа.

Ранее, 4 апреля, в генконсульстве Китая в Санкт-Петербурге сообщили, что КНР планирует открыть визовые центры в Москве и Северной столице. На данный момент в китайских визовых центрах уже завершена основная подготовительная работа.

С 31 марта Китай разрешил въезд в страну туристических групп. С 15 марта возобновил выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена из-за пандемии.

До того, 14 марта, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян указал, что среди россиян ожидается огромный отложенный спрос на поездки в Китай, учитывая, что из России нет прямых рейсов ни в Корею, ни в Японию, ни во Вьетнам, ни в Индонезию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин 20 марта также выразил мнение, что высокий спрос среди россиян на поездки в Китай будет только расти.