Эксперт спрогнозировал серьезный рост турпотока из РФ в Китай

В связи с тем что Китай начал выдавать визы иностранным гражданам, среди россиян ожидается огромный отложенный спрос на поездки в эту страну. Об этом в беседе с «Известиями» 14 марта заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Он отметил, что о возобновление выдачи виз в КНР российские турагентства ждут на протяжении последних двух месяцев.

«Как известно, уже более трех лет не было рейсов в Китай и выдачи виз. Естественно, сейчас мы ожидаем огромный отложенный спрос, учитывая, что из России нет прямых рейсов ни в Корею, ни в Японию, ни во Вьетнам, ни в Индонезию. Соответственно, вся масса людей, которая хочет попасть в эти страны, будет использовать Китай, как некий пересадочный хаб. Из того же Пекина есть рейсы по всей Азии», — считает Мкртчян.

Кроме того, по его мнению, многие россияне поедут в так называемый морской Китай — на Хайнань. Он отметил, что сейчас ожидаются дотации от китайского правительства по полетам на этот остров.

«Но есть большая проблема с нехваткой необходимой авиации. Китайцы не пускают самолеты с двойной регистрацией, а у нас мало авиакомпании, у которых есть дальнемагистральные самолеты», — предупредил Мкртчян

Решить эту проблему, по его словам, можно было бы, сделав пересадочный хаб, например, в Красноярске или в Хабаровске.

При этом эксперт отметил, что не стоит сразу ожидать серьезного роста турпотока в Китай. По его словам, он будет увеличиваться ближе к осени — к сентябрю, октябрю и ноябрю.

Ранее в это день консульский департамент МИД КНР сообщил, что страна с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

20 января министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские туристы смогут вновь приезжать в групповые туры в РФ с 6 февраля. В Ассоциации туроператоров России ожидают, что первые туристические группы из Китая могут начать прибывать уже в феврале-марте.