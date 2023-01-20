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Первые группы китайских туристов могут прибыть в Россию в феврале-марте
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Первые группы китайских туристов могут прибыть в Россию в феврале-марте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первые туристические группы из Китая могут начать прибывать в Россию уже в феврале-марте. Об этом пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщает в пятницу, 20 января.

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«С 6 февраля китайские туристы смогут вновь приезжать в групповые туры в Россию. Об этом сообщило министерство культуры и туризма страны. Туроператоры уже видят запросы на туры от китайских партнеров, первые группы ожидаются в феврале-марте этого года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также китайские туристы активно интересуются летним сезоном.

«Заявок на летний сезон уже много. Это групповые туры. Запрашиваются такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Байкал, Владивосток и Камчатка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в этот день сообщалось, что Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. Возобновятся туристические поездки для организованных групп, а также сервис «авиабилет + отель».

В списке также находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР, пишет REGNUM.

11 января посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай готовы и работают над скорейшим восстановлением взаимных поездок граждан.

По его словам, китайская сторона в новых исторических условиях готова углублять всестороннее стратегическое взаимодействие с Россией.

Посол напомнил, что в поздравительной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю Нового года говорилось, что в 2023 году «откроются новые возможности для развития китайско-российских отношений».

10 января Ассоциация туроператоров России сообщила, что на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай. Однако приобрести их смогут только те граждане РФ, у которых уже есть китайская виза.

В тот же день пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в этот день в обе стороны заехали 28 человек.

Российский лидер Владимир Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции 30 декабря. Президент отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Си Цзиньпин 31 декабря в рамках направленного Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году.

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