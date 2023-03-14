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Китай с 15 марта возобновит выдачу всех категорий виз иностранным гражданам

МИД КНР сообщил о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта
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Фото: Global Look Press/Ding Ting
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Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщил консульский департамент МИД КНР.

«С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00:00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.

Отмечается, что с 15 марта в Китай можно будет въехать по еще действующим визам, выданным до 28 марта 2020 года.

Также находящиеся за границей учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан.

Помимо этого, учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.

Кроме того, будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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Ранее, 20 января, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что граждане России могут получить туристические визы для поездок в Китай.

В этот же день министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские туристы смогут вновь приезжать в групповые туры в РФ с 6 февраля. В Ассоциации туроператоров России ожидают, что первые туристические группы из Китая могут начать прибывать уже в феврале-марте.

11 января Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай готовы и работают над скорейшим восстановлением взаимных поездок граждан. По его словам, китайская сторона в новых исторических условиях готова углублять всестороннее стратегическое взаимодействие с Россией.

Днем ранее пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в этот день в обе стороны заехали 28 человек.

30 декабря 2022 года российский лидер Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Президент отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

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