Эксперт объяснил решение прекратить выпуск крупных обновлений для Windows 10

Microsoft стремится перевести как можно больше пользователей на актуальную версию операционной системы (ОС) — Windows 11. Поэтому, отказ от выпуска крупных обновлений для Windows 10 является вполне логичным шагом со стороны компании, заявил 28 апреля обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

«Задача компании Microsoft — перевести как можно больше пользователей на актуальную версию операционной системы. В данном случае — это Windows 11. Поэтому отказ от крупных обновлений предыдущей ОС — вполне логичный шаг со стороны компании. «Хотите новое? Тогда переходите на актуальную версию ОС» — примерно так рассуждает топ-менеджмент компании», — объяснил Черноусов.

При этом он отметил, что тем, кто хочет оставаться на Windows 10, ничего не мешает — важные обновления безопасности будут регулярно появляться вплоть до октября 2025 года.

Ранее в этот день корпорация Microsoft объявила о решении прекратить выпуск крупных обновлений для операционной системы Windows 10. Текущая версия 22H2 будет окончательной версией Windows 10, а поддержка ежемесячных выпусков обновлений для системы безопасности будет продолжаться до 14 октября 2025 года.

В этот же день стало известно, что Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний. Источники из IT-отрасли сообщили, что корпорация не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает юридическое лицо в РФ и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.

19 января сообщалось, что с 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10. При этом продажи прекратятся только на официальном сайте Microsoft. Приобрести Windows 10 можно будет у сторонних ритейлеров и на физических носителях.