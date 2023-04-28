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Microsoft прекратила выпуск новых версий для Windows 10

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Фото: ТАСС/imago/Richard B. Levine
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Корпорация Microsoft решила прекратить выпуск крупных обновлений для операционной системы Windows 10. Об этом в пятницу, 28 апреля, есть сообщение на сайте компании.

«Период технической поддержки Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Текущая версия 22H2 будет окончательной версией Windows 10, и останется поддержка ежемесячных выпусков обновлений для системы безопасности до этой даты», — говорится в оповещении.

Ранее в этот день стало известно, что Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний. Источники из IT-отрасли сообщили, что корпорация не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает юридическое лицо в РФ и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.

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19 января стало известно, что с 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10. При этом продажи прекратятся только на официальном сайте Microsoft. Приобрести Windows 10 можно будет у сторонних ретейлеров и на физических носителях.

10 января Microsoft перестал поддерживать операционную систему Windows 8.1. Компания также не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для нее.

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