Российские танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 27 апреля показал «танковую карусель» в исполнении танкистов 1-го Донецкого корпуса.

Отмечается, что российские военные уничтожают укрепрайоны противника на авдеевском направлении, постепенно выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) всё дальше от Донецка.

Как сообщил корреспондент, танкисты работают под корректировку. Они каждый раз ждут получения данных, чтобы все выстрелы были осуществлены с высокой точностью.

Уточняется, что у командира на жилете две рации, которыми он буквально «жонглирует»: одна для связи с экипажем боевой машины на позиции, вторая — для связи с корректировщиками.

«Работаем на данный момент с закрытых позиций. Получается, корректировка от нас — всё ведется от нас. Когда нужно метко, четко работать, тогда уже просим пехоту помочь, так как они поближе», — рассказал военнослужащий Илья.

Накануне корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как танкисты поддержали российскую пехоту при штурме опорного пункта ВСУ.

25 апреля стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

В тот же день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что танкисты Восточного Военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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