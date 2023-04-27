Танкисты поддержали российскую пехоту при штурме опорного пункта ВСУ

Российская пехота штурмует опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Отмечается, что на севере от Донецка идут ожесточенные бои. Российская пехота выбивает боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций.

«Я пошел добровольцем. Дома надоело сидеть мне, на заводе. Что-то вот дернуло меня, и я пошел», — рассказал механик водитель танка с позывным «Петруха».

Как сообщил корреспондент, российские танкисты используют трофейную технику противника. Трофейный танк Т-64 отобрали у ВСУ в марте прошлого года. Отмечается, что техника не пойдет в бой вслед за солдатами, она будет работать по корректировке с закрытой позиции.

Ранее, 25 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что танкисты Восточного Военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара.

В этот же день стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

До этого, 17 апреля, Китрарь сообщил, что экипажи танков Т-80 ВВО отработали по наблюдательному пункту боевиков ВСУ в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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