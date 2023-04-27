Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов отметил стремление США увести конфликт с РФ от своих границ
Мир
США и Южная Корея согласовали меры реагирования на ядерную угрозу КНДР
Мир
Центр по борьбе с дезинформацией опроверг информацию об инфаркте Эрдогана
Мир
Антонов указал на использование контактов с США для донесения целей СВО
Экономика
Новый указ Путина назвали ответом на грабеж Западом российских активов
Мир
Посол Антонов назвал суровыми условия содержания россиян в тюрьмах США
Общество
СК даст правовую оценку действиям напавших на здание РЦНК на Кипре
Мир
СМИ сообщили о тайной передаче Словенией 20 бронемашин Valuk Украине
Мир
Турецкие СМИ сообщили об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Реутове
Армия
Танкисты поддержали российскую пехоту при штурме опорного пункта ВСУ
Экономика
Экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Сюжет:

Танкисты поддержали российскую пехоту при штурме опорного пункта ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская пехота штурмует опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Отмечается, что на севере от Донецка идут ожесточенные бои. Российская пехота выбивает боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций.

«Я пошел добровольцем. Дома надоело сидеть мне, на заводе. Что-то вот дернуло меня, и я пошел», — рассказал механик водитель танка с позывным «Петруха».

Как сообщил корреспондент, российские танкисты используют трофейную технику противника. Трофейный танк Т-64 отобрали у ВСУ в марте прошлого года. Отмечается, что техника не пойдет в бой вслед за солдатами, она будет работать по корректировке с закрытой позиции.

Полк прибыл: в ЗВО возродили «самое воюющее» подразделение
Чем прославился 245-й мотострелковый в годы чеченских кампаний и какими будут его задачи сегодня

Ранее, 25 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что танкисты Восточного Военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара.

В этот же день стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

До этого, 17 апреля, Китрарь сообщил, что экипажи танков Т-80 ВВО отработали по наблюдательному пункту боевиков ВСУ в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023