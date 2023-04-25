Танкисты ВВО уничтожили цели ВСУ в районе Угледара

Танкисты Восточного Военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отмечается, что экипаж танка получает задачу, выдвигается на позиции в минимально видимое место. Затем танк маскируется и производится наводка на ориентир. Только после этого наносится огневое поражение. При этом поддерживается связь с арткорректировщиками.

«Цели самые разные — как живая сила противника, легкобронированная техника, укрепрайоны. Когда мотострелковые подразделения движутся по лесополосам, наша задача — обеспечить им максимально безопасный проход. Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, вслепую, по данным, которые предоставляет нам корректировщик», — рассказал наводчик танка с позывным «Флоки».

В качестве закрытых позиций может использоваться лесополоса или участок леса, а также подготовленные позиции, например, выкопанное и замаскированное укрытие.

«В основном работаем по внезапно возникающим целям. То есть разведчики работают, дают нам цель, координаты. Мы даже без корректировки можем сразу попасть», — добавил начальник штаба танкового батальона с позывным «Башкир».

Ранее, 17 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что экипажи танков Т-80 ВВО отработали по наблюдательному пункту боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.

13 апреля военкор «Известий» Денис Кулага показал работу беспилотников и танков на кременном направлении. Несмотря на активное использование боевиками ВСУ противотанковых мин, российские подразделения продолжают наступление и выбивают противника с занимаемых позиций.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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