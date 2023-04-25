Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали невозможной замену ДСНВ в нынешней ситуации
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-8 уничтожили пункты и технику ВСУ
Армия
Российские военные заявили о применении огнеметов «Солнцепек» против ВСУ
Мир
Постпред Белоруссии заявил о переходе мира к многополярности
Армия
Танкисты ВВО уничтожили цели ВСУ в районе Угледара
Мир
Лавров призвал руководство ООН следовать принципам беспристрастности
Мир
В ЕП допустили санкции против запретивших украинский импорт стран
Мир
На Западе предложили пересмотреть подход к России
Мир
МИД РФ заявил об опережении США в разработке гиперзвукового оружия
Мир
В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»
Общество
Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая
Мир
Боевики ВСУ попытались выйти из Артемовска под видом мирных жителей
Происшествия
Крупный пожар охватил туристическую базу на берегу Байкала
Сюжет:

Танкисты ВВО уничтожили цели ВСУ в районе Угледара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкисты Восточного Военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отмечается, что экипаж танка получает задачу, выдвигается на позиции в минимально видимое место. Затем танк маскируется и производится наводка на ориентир. Только после этого наносится огневое поражение. При этом поддерживается связь с арткорректировщиками.

«Цели самые разные — как живая сила противника, легкобронированная техника, укрепрайоны. Когда мотострелковые подразделения движутся по лесополосам, наша задача — обеспечить им максимально безопасный проход. Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, вслепую, по данным, которые предоставляет нам корректировщик», — рассказал наводчик танка с позывным «Флоки».

В качестве закрытых позиций может использоваться лесополоса или участок леса, а также подготовленные позиции, например, выкопанное и замаскированное укрытие.

«В основном работаем по внезапно возникающим целям. То есть разведчики работают, дают нам цель, координаты. Мы даже без корректировки можем сразу попасть», — добавил начальник штаба танкового батальона с позывным «Башкир».

Штабы запомнили: ВС РФ уничтожили 19 командных пунктов противника
Российская армия последовательно разрушает систему управления передовыми частями ВФУ

Ранее, 17 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что экипажи танков Т-80 ВВО отработали по наблюдательному пункту боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.

13 апреля военкор «Известий» Денис Кулага показал работу беспилотников и танков на кременном направлении. Несмотря на активное использование боевиками ВСУ противотанковых мин, российские подразделения продолжают наступление и выбивают противника с занимаемых позиций.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023