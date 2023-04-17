Танкисты ВВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Экипажи танков Т-80 Восточного Военного Округа (ВВО) отработали по наблюдательному пункту украинских боевиков в районе Угледара. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали наблюдательный пункт в одном из высотных зданий на угледарском направлении. Там же националисты разместили артиллерию и корректировщиков огня. Когда разведчики ВС РФ вычислили координаты местоположения неприятеля, было принято решение как можно скорее ликвидировать данную точку.

Обычно танкисты выходят на позиции совсем ненадолго — после двух–трех минут на одном месте необходимо отъехать от него, чтобы не попасть под ответный удар. Поскольку работа идет очень быстро, враг, хотя и фиксирует передвижение российских бойцов, толком ничего не успевает сделать.

Помимо этого, у экипажей танков есть еще одно преимущество: в отличие от артиллерийских подразделений, во время работы, как правило, они видят цель и могут самостоятельно менять траекторию огня для более точных ударов, не дожидаясь указаний от корректировщиков

«Смотрим по разрыву: как близко мы попали, либо нет, по полёту снаряда, и уже можем сами себя корректировать», — рассказал командир танка с позывным «Филин».

В арсенале служащих ВВО самые разные снаряды: кумулятивные, осколочно-фугасные и даже управляемые ракеты. Боеприпасы можно подбирать зависимости от специфики поставленной задачи. Дальность стрельбы с открытых позиций при этом достигает 5 км.

Ранее, 13 апреля, военкор «Известий» Денис Кулага показал работу беспилотников и танков на кременном направлении. Несмотря на активное использование боевиками ВСУ противотанковых мин, российские подразделения продолжают наступление и выбивают противника с занимаемых позиций.

Накануне Минобороны показало работу танкистов Центрального военного округа (ЦВО) на спецоперации. Отмечается, что в одном из боев экипаж под командованием Героя России, капитана Степана Белова одновременно противостоял трем танкам противника и успешно ликвидировал технику ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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