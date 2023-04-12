Танкисты ЦВО нанесли поражение технике и живой силе ВСУ

Минобороны России 12 апреля опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие ведут поражение командных опорных пунктов и выполняют прикрытие действия штурмовых отрядов. Операторы-наводчики и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-миллиметровых орудий с закрытых огневых позиций.



Одно из подразделений возглавляет Герой России капитан Степан Белов. Танкисты под его командованием успешно противостояли многократно превосходящими силами противника. В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника.



«Один из наиболее известных боев нашей группы — когда мы вышли против трех машин одной машиной. Ну, то есть, мы не одни вылезли, а сбоку находились другие танки, которые стояли, соответственно, в засаде, ждали противника. Одной машиной мы уничтожили три шедших на нас танка украинцев», — рассказал Герой России, капитан Степан Белов с позывным «Таран».



Танкисты, используя рельеф местности и участки лесного массива, ведут прицельный огонь на дальность более 5 км. Данный способ позволяет скрыть боевую машину от противника и вести прицельную стрельбу по баллистической траектории.



«Штатно предусмотрена с танка с закрытых огневых позиций на большие дальности, просто в предыдущих конфликтах они не использовались. Очень хорошая, так сказать, работа, так как противник не видит нас, мы более защищены от него, плюс скорость снаряда у танка большая, при работе танка с закрытых огневых позиций его невозможно засечь, в отличие от артиллерии», — сообщил заместитель командира танкового батальона с позывным «Горыныч».

Ранее, 11 апреля, стало известно, что росийский танк Т-72 в Марьинке выдержал прямое попадание снаряда «в лоб».

До этого, 9 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что бойцы четвертой бригады второго армейского корпуса уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

Танки нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано. После этого на позиции ВСУ зашла российская пехота, в том числе солдаты отряда «Барс-12».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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