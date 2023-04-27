В NASA рассказали о планах свести МКС с орбиты в 2030-2031 годах

Действующую международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030–2031 годах. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

«Она (станция. — Ред.) стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты», — пояснил руководитель американского космического агентства в ходе бюджетных слушаний в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США.

По словам Нельсона, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции.

Ранее, 25 апреля, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.