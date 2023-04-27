Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские разведчики отобрали у ВСУ американский БТР M113
Мир
США ввели повторные санкции против ФСБ за «незаконное удержание» американцев
Мир
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран ШОС
Общество
Путин заявил о необходимости развития беспилотной авиации
Мир
Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС на встрече в Турции
Мир
Глава «Росатома» передал Турции сертификат на доставку топлива на АЭС «Аккую»
Происшествия
В Мелитополе у подъезда многоквартирного дома сработало СВУ
Общество
СК опубликовал видео допроса блогера Блиновской
Общество
Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без гражданства
Политика
Захарова заявила о невыдаче виз половине пресс-пула Лаврова
Мир
Республиканцы раскритиковали Байдена за использование шпаргалок
Мир
Россияне с пропавшего в Красном море судна находятся в Джибуте
Наука и техника
В NASA рассказали о планах свести МКС с орбиты в 2030-2031 годах
Сюжет:

В NASA рассказали о планах свести МКС с орбиты в 2030-2031 годах

Глава NASA Нельсон: МКС будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах
0
Фото: NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующую международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030–2031 годах. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

«Она (станция. — Ред.) стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты», — пояснил руководитель американского космического агентства в ходе бюджетных слушаний в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США.

По словам Нельсона, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции.

Обстановка по требованию: замена МКС поможет в освоении спутника Земли
На какие важные вопросы для реализации новых космических проектов ответят миссии серии «Луна»

Ранее, 25 апреля, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023