«Роскосмос» сообщил партнерам по МКС о продлении участия РФ в проекте
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов проинформировал иностранных партнеров по Международной космической станции (МКС) о продлении участия России в проекте до 2028 года. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба компании.
Соответствующие письма были направлены администратору NASA Биллу Нельсону, генеральному директору Европейского космического агентства (ESA) Йозефу Ашбахеру, президенту Канадского космического агентства (CSA) Лизе Кемпбелл и министру образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Кейко Нагаоки.
Борисов также отметил, что МКС является наиболее успешным международным космическим проектом.
О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).
В тот же день главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что работы по созданию станции планируется начать уже в следующем году. Проектирование сооружения будет завершено в этом году. При этом полное развертывание РОС состоится в 2027–2032 годах.
13 февраля Кожевников поделился характеристиками РОС. По его словам, станция будет практически вечной, поскольку проект предполагает возможность замены модулей, отработавших определенный срок.