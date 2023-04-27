Россияне с пропавшего в Красном море судна находятся в Джибуте

Российские моряки с пропавшего судна 30 minutes находятся в Джибути. Об этом рассказали в посольстве РФ в этой стране 27 апреля.

«Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно 30 minutes прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта», — сообщили в диппредставительстве.

Там добавили, что состояние здоровья экипажа удовлетворительное и никаких жалоб у них нет.

Гражданам РФ оказана визовая поддержка, им предоставлен доступ к сети Интернет для связи с родственниками. В настоящий момент моряки размещены в гостинице и будут возвращены на Родину по их желанию.

Ранее в этот жена капитана яхты Надежда Расина сообщила, что экипаж россиян вышел на связь. По ее словам, моряки подверглись нападению в водах Йемена. Экипаж смог уйти от разбойников, однако на борту позднее они обнаружили пробоины от пуль и решили укрыться в водах Эритреи.

О том, что судно 30 minutes с тремя россиянами пропало в Красном море, супруга капитана яхты сообщила 23 апреля. Она рассказала, что экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля и должен был прибыть в Джибути 19 апреля, однако судно никто не видел. Все эти дни велись его поиски.

В тот день береговая охрана Саудовской Аравии сообщила Расиной, что судно находится у пиратов, с моряками связалась организация, которая занимается посредничеством с бандитами.