В Красном море потерялось судно с россиянами

В Красном море затерялось прогулочное судно 30 minutes, на борту которого находились три россиянина. Об этом рассказала в воскресенье, 23 апреля, жена капитана яхты Надежда Расина.

Она рассказала, что судно пропало в водах между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля и должен был прибыть в Джибути 19 апреля, однако яхту никто не видел, передает издание «РИА Новости».

По словам Красиной, у Эритреи есть береговые патрульные. Если бы они нашли судно, то оповестили об этом. Она отметила, что россияне подали с яхты сигнал о помощи и береговая линия Красного моря знает о потере экипажа.

Жена капитана уже обратилась в МИД России с просьбой оказать помощь в поисках.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что два грузовых судна столкнулись у побережья города Имабари в Японии, после чего двое моряков пропали без вести. Инцидент произошел накануне ночью недалеко от пролива Курусима.