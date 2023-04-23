Жена капитана пропавшего российского судна рассказала о захвате яхты пиратами

Береговая охрана Саудовской Аравии сообщила жене капитана пропавшей в Красном море яхты с россиянами Надежде Расиной, что судно находится у пиратов. Об этом Расина рассказала «Известиям» 23 апреля.

Она объяснила, что пропавшее прогулочное судно 30 minutes, по предварительным данным, вышло с понедельника на вторник, с 17 на 18 апреля, из Саудовской Аравии и должно было прибыть к 19 апреля в Джибути. Но в пункт назначения не пришло. Все эти дни велись его поиски, для этого родные моряков задействовали все возможные способы — посольство России в Саудовской Аравии и МИД РФ.

«Сейчас нам из Саудовской Аравии в береговой охране сообщили о том, что с ними связалась организация, которая занимается посредничеством с пиратами. Мы подробности не знаем, только знаем, что у них находится яхта. Это организация связалась с Саудовской Аравией, а дальше там уже, видимо, ждут начала переговоров. Переговоры еще не начались. Нам сообщили это просто как факт», — отметила супруга капитана.

Ранее, 23 апреля Расина, сообщила, что судно пропало в водах между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. На его борту находились три россиянина. Она отметила, что россияне подали с яхты сигнал о помощи и береговая линия Красного моря знает о потере экипажа.