Россияне с пропавшего в Красном море судна вышли на связь

Экипаж россиян с пропавшего судна 30 minutes в Красном море вышли на связь. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила жена капитана яхты Надежда Расина.

По ее словам, моряки подверглись нападению в водах Йемена. Экипаж смог уйти от разбойников, однако на борту позднее они обнаружили пробоины от пуль и решили укрыться в водах Эритреи.

«Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что всё хорошо», — сказала Расина агентству ТАСС.

О том, что судно 30 minutes с тремя россиянами пропало в Красном море, супруга капитана яхты сообщила 23 апреля. Она рассказала, что экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля и должен был прибыть в Джибути 19 апреля, однако судно никто не видел. Все эти дни велись его поиски.

В тот же день береговая охрана Саудовской Аравии сообщила Расиной, что судно находится у пиратов, с моряками связалась организация, которая занимается посредничеством с бандитами.

Тогда же секретарь посольства РФ в Эр-Рияде Андрей Бреховских заявил, что все свободные суда координационного центра спасения города Джидды в Саудовской Аравии привлечены к поиску пропавшей яхты с россиянами.