Косметолог перечислила вредные для кожи привычки

Многие знают о негативном влиянии на кожу сахара, алкоголя, курения, кофе и молочных продуктов. Однако есть не столь очевидные привычки, которые могут плохо отразиться на состоянии кожи. О том, что это за привычки, «Известиям» 28 апреля рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Шабаги Мадиева.

В частности, она отметила, что многие пользуются различными средствами по уходу за кожей, не задумываясь о том, что их чрезмерное использование может привести к негативным последствиям.

«Очень часто в попытках добиться идеально ровной кожи многие злоупотребляют скрабами и пилингами для домашнего ухода, а также препаратами, выравнивающими тон и рельеф кожи, тем самым пересушивая и нарушая ее естественный защитный барьер. В результате, кожа становится более сухой и чувствительной к агрессивному влиянию окружающей среды», — рассказала Мадиева.

По словам косметолога, для правильного ухода за кожей необходимо грамотно подбирать средства для домашнего ухода и не злоупотреблять препаратами, которые обладают отшелушивающим действием. Кроме того, скрабы и пилинги рекомендуется использовать только по назначению врача и не чаще одного-двух раз в неделю.

Еще одна плохая привычка, которую отметила врач, — это самостоятельное выдавливание прыщей и черных точек: так можно занести инфекцию и спровоцировать еще больше высыпаний.

«Если у вас есть какие-то проблемы с кожей кожи, прежде чем пытаться бороться с ними самостоятельно, лучше обратитесь к врачу-косметологу. Специалист подберет правильный домашний и профессиональный уход, а также назначит подходящую для вас чистку лица. Это может быть атравматическая чистка лица, ультразвуковая или SPA-чистка на аппарате HydraFacial, которая сейчас очень популярна», — отметила Мадиева.

Врач также обратила внимание, что в настоящее время многие активно посещают бассейны и занимаются различными водными видами спорта. Однако в такой воде, как правило, содержится большое количество хлора, негативно влияющего на кожу.

«Некоторые препараты и средства по уходу за телом, которые вы использовали ранее, могут вступать в реакцию с хлором и приводить к раздражению кожи, экземе, шелушению, сухости и другим проблемам. Поэтому после посещения бассейна нужно обязательно принимать душ с очищающими средствами и использовать натуральные бальзамы или молочко для тела, которые будут восстанавливать защитный барьер кожи. Рекомендуется подбирать гели для душа или натуральные мыла, которые помогут смыть остатки хлора и нейтрализовать его воздействие, при этом не пересушивая кожу», — посоветовала Мадиева.

Кроме того, по ее словам, для здоровья кожи важно соблюдать режим сна, так как это прямо влияет на состояние кожи — пренебрежение этим правилом может привести к тусклости кожи, появлению отеков, морщин, темных кругов под глазами.

«И если режим со временем не восстанавливается, все эти проявления усугубляются и становятся более заметными. Даже при полноценном сне эти признаки не исчезнут. Поэтому очень важно соблюдать режим сна», — подчеркнула косметолог.

Также она обратила внимание, что негативное влияние на кожу могут оказывать чрезмерное ультрафиолетовое излучение на фоне посещения соляриев или пребывания на активном солнце. Поэтому важно использовать средства, содержащие SPF от 30 до 50.

«В отпуске на море рекомендуется использовать SPF с максимальной степенью защиты. Когда кожа адаптируется к активному солнцу, уровень SPF можно снизить. Кроме того, не находитесь на солнце в обеденный период — это период максимального ультрафиолетового излучения», — подытожила Мадиева.

11 апреля врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Рената Айвазова рассказала «Известиям» о том, каким должен быть уход, чтобы помочь коже восстановиться весной и подготовить ее к лету. По ее словам, для этого подойдут специальные сыворотки, направленные на увлажнение и регенерацию. Кроме того, она посоветовала пить достаточное количество воды. Она отметила, что в это время года важно обеспечить очищение и отшелушивание кожи с помощью специальных скрабов.