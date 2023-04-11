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Косметолог рассказала об уходе за кожей весной

Косметолог Айвазова: весной коже необходимы увлажнение, очищение и защита от солнца
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Фото: Getty Images/Westend61
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Многие люди после зимы сталкиваются с сухостью и обезвоженностью кожи, поэтому весной ей нужен особый уход. О том, каким он должен быть, чтобы помочь коже восстановиться и подготовить к лету, «Известиям» 11 апреля рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рената Айвазова.

Как отметила врач, наиболее эффективным является комплексный подход, включающий профессиональный и домашний уход. Если говорить о домашнем уходе, то средства подбираются в зависимости от типа и состояния кожи. Лучше всего, если с этим поможет разобраться специалист.

«В первую очередь, весной коже необходимо увлажнение. Для этого подойдут специальные сыворотки, направленные на увлажнение и регенерацию. Также не забывайте пить достаточное количество воды. Кроме того, в это время года важно обеспечить очищение и отшелушивание кожи с помощью специальных скрабов»,— рассказала Айвазова.

Еще один обязательный этап, по словам косметолога, — это защита кожи от влияния весеннего солнца при помощи специальных кремов SPF со значение 20 или 30. Также в домашнем уходе рекомендуется использовать различные маски, которые подбираются с учетом особенностей кожи.

Она также отметила, что состояние кожи во многом зависит от питания, поэтому в рацион рекомендуется включить больше овощей, фруктов, орехов и зеленых листьев — эти продукты содержат важные витамины и питательные вещества.

«Лучше всего, если домашний уход будет сочетаться с профессиональным. В частности, для восстановления кожи и поддержания ее здоровья весной хорошо подойдут процедура Hydrafacial и курс биоревитализации», — заключила Айвазова.

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Ранее, 3 марта, врач-дерматолог Наталья Акулова назвала главные правила лечения акне. По ее словам, в лечении угревой болезни крайне важны правильное питание, режим ухода за кожей и применение лечебных средств строго по назначению врача. Она добавила, что если пациент обращается к косметологу сразу после обнаружения негативных изменений на коже, это значительно сокращает объем работы по устранению эстетических последствий.

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