Глава Росгвардии Золотов совершил рабочую поездку в Астраханскую область

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками нацгвардии РФ генерал армии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Астраханскую область. В ходе нее Золотов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию нового административного здания управления Росгвардии по региону.

Символическую красную ленточку глава ведомства разрезал вместе с губернатором области Игорем Бабушкиным, начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Андреем Кука и руководителями региональных структур взаимодействующих ведомств.

Они осмотрели рабочие кабинеты и другие объекты административного комплекса. Обращаясь к участникам мероприятия, Золотов отметил, что мощь и силу России во многом определяет состояние ее регионов. Значительный вклад в усиление обороны и повышение экономической независимости РФ вносит Астраханская область.

Золотов также указал, что с учетом областной специфики одной из наиболее актуальных задач остается борьба с незаконной добычей биологических ресурсов. Только в 2022 году по результатам проведенных проверок из незаконного оборота удалось изъять почти 90 т биоресурсов, добытых браконьерским способом.

Как отмечает пресс-служба Росгвардии, с момента создания управления ведомства по Астраханской области росгвардейцы неоднократно принимали участие в мероприятиях по пресечению незаконной добычи рыбы и контрабанды. В результате из незаконного оборота изъято более 9 т рыбы осетровых и частиковых пород, свыше 30 кг лососевой икры, более 7 тыс. м сетей и незаконных орудий лова.

7 апреля Золотов вручил орден Жукова Южному округу Росгвардии, награждение состоялось в ходе его рабочей поездки в Ростов-на-Дону. В январе 2023 года войска Южного округа ведомства отметили 30-летие со дня образования. В торжественном мероприятии принимал участие в том числе губернатор Ростовской области Василий Голубев.