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Глава Росгвардии Золотов вручил орден Жукова Южному округу войск нацгвардии РФ

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Фото: Росгвардия
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов вручил орден Жукова Южному округу Росгвардии. Как отмечается 7 апреля в пресс-службе ведомства, награждение состоялось в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

В январе 2023 года войска Южного округа Росгвардии отметили 30-летие со дня образования.

«Южный округ Росгвардии награжден указом президента Российской Федерации от 26.12.2022 года за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами этого объединения в ходе выполнения служебно-боевых задач, и за высокие показатели в боевой подготовке», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

В торжественном мероприятии принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров, командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко, а также представители взаимодействующих ведомств.

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Золотов вручил удостоверение к ордену Жукова генерал-полковнику Игорю Турченюку и прикрепил государственную награду к личному штандарту командующего Южным округом Росгвардии.

В обращении к личному составу и ветеранам главнокомандующий Росгвардии отметил, что данная высокая награда — это объективное признание высоких ратных заслуг всех поколений солдат правопорядка, которые представляют ЮВО национальной гвардии.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что Золотов вручил призы и поздравил победителей XXII турнира по военно-прикладному единоборству «Витязь-контакт» в память о Герое России капитане Иване Шелохвостове.

Турнир состоялся в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ в преддверии празднования годовщины создания 604-го ордена Кутузова Краснознамённого Центра специального назначения «Витязь», отмечающего свое 45-летие.

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