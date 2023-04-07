Глава Росгвардии Золотов вручил орден Жукова Южному округу войск нацгвардии РФ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов вручил орден Жукова Южному округу Росгвардии. Как отмечается 7 апреля в пресс-службе ведомства, награждение состоялось в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

В январе 2023 года войска Южного округа Росгвардии отметили 30-летие со дня образования.

«Южный округ Росгвардии награжден указом президента Российской Федерации от 26.12.2022 года за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами этого объединения в ходе выполнения служебно-боевых задач, и за высокие показатели в боевой подготовке», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

В торжественном мероприятии принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров, командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко, а также представители взаимодействующих ведомств.

Золотов вручил удостоверение к ордену Жукова генерал-полковнику Игорю Турченюку и прикрепил государственную награду к личному штандарту командующего Южным округом Росгвардии.

В обращении к личному составу и ветеранам главнокомандующий Росгвардии отметил, что данная высокая награда — это объективное признание высоких ратных заслуг всех поколений солдат правопорядка, которые представляют ЮВО национальной гвардии.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что Золотов вручил призы и поздравил победителей XXII турнира по военно-прикладному единоборству «Витязь-контакт» в память о Герое России капитане Иване Шелохвостове.

Турнир состоялся в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ в преддверии празднования годовщины создания 604-го ордена Кутузова Краснознамённого Центра специального назначения «Витязь», отмечающего свое 45-летие.