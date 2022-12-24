Глава Росгвардии Золотов поздравил победителей турнира «Витязь-контакт»

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил призы и поздравил победителей XXII турнира по военно-прикладному единоборству «Витязь-контакт» в память о Герое России капитане Иване Шелохвостове, сообщили 24 декабря в пресс-службе Росгвардии.

Турнир состоялся в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации в преддверии празднования годовщины создания прославленного 604-го ордена Кутузова Краснознамённого Центра специального назначения «Витязь», отмечающего в этом году свое 45-летие.

Золотов в своем обращении к участникам и гостям турнира отметил его практическую значимость для повышения качества профессиональной подготовки личного состава, а также поблагодарил всех за боевой настрой, волю к победе и честную конкурентную борьбу.

«Несмотря на распределение мест в итоговом протоколе соревнований, считаю каждого из вас победителем, показавшим достойный результат и в очередной раз доказавшим высочайший уровень подготовки бойцов спецназа Росгвардии», – добавил Золотов.

За призы боролись более 80 человек в 8 весовых категориях. Все схватки отличаются полным контактом, минимумом ограничений и высокой плотностью боя.

Победитель определяется по итогам трех раундов — боях с автоматом Калашникова, на ножах и без оружия. Чтобы избежать травм участники выступают в защитном снаряжении.

В награждении победителей также приняли участие Герои Российской Федерации Сергей Лысюк и Сергей Юшков, мастер боевых искусств, известный киноактер Стивен Сигал, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, родители Героя России Ивана Шелохвостова Юрий Геннадьевич и Светлана Михайловна, а также близкие и родственники Героев России, погибших при исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.