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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лефортовский суд Москвы удовлетворил 27 апреля ходатайство об аресте россиянина по фамилии Расулов в рамках уголовного дела о госизмене, следует из картотеки.

Подробная информация не раскрывается ввиду секретности дела.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд арестовать Расулова в рамках уголовного дела о госизмене (ст. 275) ранее в этот день.

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26 апреля был арестован россиянин по фамилии Плыске также по ст. 275. Он был отправлен в СИЗО.

В тот же день Совет Федерации на заседании одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Так, приняты поправки в ст. 57 Уголовного кодекса РФ «Пожизненное лишение свободы».

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