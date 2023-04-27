Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы удовлетворил 27 апреля ходатайство об аресте россиянина по фамилии Расулов в рамках уголовного дела о госизмене, следует из картотеки.
Подробная информация не раскрывается ввиду секретности дела.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд арестовать Расулова в рамках уголовного дела о госизмене (ст. 275) ранее в этот день.
26 апреля был арестован россиянин по фамилии Плыске также по ст. 275. Он был отправлен в СИЗО.
В тот же день Совет Федерации на заседании одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Так, приняты поправки в ст. 57 Уголовного кодекса РФ «Пожизненное лишение свободы».