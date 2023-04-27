Следствие попросило арестовать россиянина по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд Москвы арестовать еще одного россиянина, по фамилии Расулов, в рамках уголовного дела о госизмене.

«Категория дела: «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ) <...> (Статья 275)», — говорится в электронной базе суда 27 апреля.

Более подробная информация не раскрывается ввиду секретности дела.

Днем ранее Лефортовский суд арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Арестованный был отправлен в СИЗО.

18 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.