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Эксперт на рынке недвижимости оценила стоимость дома Блиновской

Эксперт Мищенко: стоимость дома Блиновской можно оценить от 300 млн до 500 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Стоимость дома блогера Елены Блиновской, который попал в кадр при обыске, можно оценить от 300 млн до 500 млн рублей, считает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Об этом она рассказала «Известиям» 27 апреля.

По ее словам, точная цена зависит от размера участка, площади коттеджа и его внутреннего наполнения.

«В случае если появится необходимость продать данный особняк, средний срок реализации объекта составит от полугода до года. Для быстрой продажи за 2–3 месяца потребуется предоставить дисконт в размере 40–50%. В связи с отъездом из страны части покупателей дорогой недвижимости, спрос на нее сейчас небольшой», — отметила Мищенко.

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О задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Как сообщалось, она пыталась пересечь границу РФ на арендованном авто, у нее также имелись документы для вылета в другое государство.

Управление Следственного комитета России (СКР) по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера. По информации СКР, она подозревается уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации (отмывание) денег в особо крупном размере или иного имущества (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По информации следователей, Блиновская, оказывая услуги в Сети, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму более 918 млн рублей.

Позднее в этот день были опубликованы кадры обысков в особняке блогера в подмосковной Истре. На видео показаны сам дом, а также участок, на котором находятся детская площадка, батут, две машины.

Юрист Алексей Гавришев сообщил «Известиям», что в случае доказательства вины Блиновской ей может грозить либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до трех лет.

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