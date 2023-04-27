Юрист спрогнозировал наказание для Блиновской

В случае доказательства вины блогера Елены Блиновской ей может грозить либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до трех лет. Об этом в четверг, 27 апреля, «Известиям» сообщил юрист Алексей Гавришев.

Поскольку Блиновская, по версии следствия, уклонялась от уплаты налогов, являясь при этом индивидуальным предпринимателем, то по закону она будет отвечать по статье 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, соборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов», подчеркнул юрист.

В случае, если вина Блиновской будет доказана, блогеру скорее всего будет назначен либо штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы в период от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, в ее отношении также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», что наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также по этой статье возможно наказание в виде лишения свободы до семи лет и штрафа до миллиона рублей. Особо крупным размером по данной статье является сумма, которая превышает шесть миллионов рублей, заключил Гавришев.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Наталья Свечникова в свою очередь заметила, что блогеры — это достаточно новая профессия в России, поэтому остается значительное количество законодательных пробелов по регулированию их деятельности. Одним из этих пробелов является сфера налогообложения,

«Сейчас у представителей этой профессии много лазеек, чтобы обойти уплату налогов, в особенности у тех блогеров, которые покинули Россию, но продолжают делать контент для отечественной аудитории <...> Сейчас идут налоговые проверки, перед органами налогового контроля стоит задача очистить интернет-пространство от недобросовестных контент-мейкеров, обеспечить соответствующие поступления в бюджет Российской Федерации», — подчеркнула Свечникова.

О задержании Блиновской стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что блогер пыталась пересечь границу России на арендованном авто, у нее также имелись документы для вылета в другое государство.

Блиновскую подозревают в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В СК РФ отметили, что поводом для возбуждения дела послужила нелегальная схема «дробления» бизнеса, которой блогерша использовала во время продажи курсов в социальных сетях.

Ранее, 22 марта, в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года. При этом у самой Блиновской проблем с налоговой нет, НДС она платит, утверждала тогда блогер.