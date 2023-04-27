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В РФ хотят обязать владельцев электросамокатов и моноколес ставить их на учет

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В Госдуме хотят обязать владельцев электросамокатов и моноколес их регистрировать. Также законодатели предлагают ужесточить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности. Хозяин транспортного средства должен поставить его на учет и получить регистрационные знаки в течение 10 дней после приобретения, сообщает телеканал «Известия». После владельцы электросамокатов и моноколес будут обязаны соблюдать установленные ПДД. За нарушение — штраф, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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