29 апреля — Международный день ветеринара: история и традиции праздника

Во всем мире в последнюю субботу апреля отмечают День ветеринарного врача — праздник специалистов, заботящихся о здоровье братьев наших меньших. Благодаря труду современных «айболитов» питомцы остаются в хорошем самочувствии и радуют сердца своих хозяев. В 2023 году праздник приходится на 29 апреля. «Известия» рассказывают, как у ветеринаров появилось собственное торжество и как специалисты по лечению животных отмечают знаменательный день.

День ветеринара 2023 — история праздника

Собаки и кошки с древних времен стали верными спутниками человека. Эти питомцы обитают во многих человеческих домах и становятся настоящими членами семьи. Другие животные тоже часто выступают в качестве домашних любимцев, а также приносят человеку пользу в виде продуктов и материалов.

Осознавая это, по прошествии времени люди все больше начинают ценить представителей фауны и, соответственно, специалистов, обеспечивающих их здоровье и жизнедеятельность. Чтобы подчеркнуть важность труда ветеринаров, в 2000 году Всемирная ветеринарная ассоциация (WVA) учредила для этих особых докторов собственный профессиональный праздник. В 2023 году его отметят в 23-й раз.

В России существует собственный праздник — День ветеринарного работника, который справляют 31 августа. Его отмечают в день памяти Святых Флора и Лавра, которых на Руси считали покровителями лошадей.

День ветеринара 2023 — традиции праздника

В день торжества поздравляют врачей и младший медицинский персонал ветеринарных клиник, станций, питомников, зоопарков и предприятий, которые разводят скот и птиц. Отмечают День ветеринара также преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

К празднику приурочены лекции, семинары, круглые столы и другие научно-просветительские мероприятия, посвященные последним открытиям в области ветеринарии. Не оставляют праздник без внимания и СМИ, показывая закулисье работы ветеринаров и знакомя зрителей с трудностями их работы.

Ветеринаров поздравляют родные и близкие, а также благодарные хозяева вылеченных пациентов.

13 октября в России отмечали еще один праздник, связанный с заботой о природе и животных, — День работников заповедного дела. «Известия» рассказывали об истории и традициях знаменательного дня.