Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские разведчики отобрали у ВСУ американский БТР M113
Мир
РФ и КНР договорились о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях
Мир
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран ШОС
Общество
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Мир
Россия осудила отсутствие реакции ООН на авиаудары Израиля по Сирии
Мир
Посол США в РФ Трейси назвала странным и средневековым термин «англосаксы»
Происшествия
В Мелитополе у подъезда многоквартирного дома сработало СВУ
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении
Общество
Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без гражданства
Политика
Захарова заявила о невыдаче виз половине пресс-пула Лаврова
Мир
Республиканцы раскритиковали Байдена за использование шпаргалок
Армия
Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении
Наука и техника
В NASA рассказали о планах свести МКС с орбиты в 2030-2031 годах
Сюжет:

29 апреля — Международный день ветеринара: история и традиции праздника

0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во всем мире в последнюю субботу апреля отмечают День ветеринарного врача — праздник специалистов, заботящихся о здоровье братьев наших меньших. Благодаря труду современных «айболитов» питомцы остаются в хорошем самочувствии и радуют сердца своих хозяев. В 2023 году праздник приходится на 29 апреля. «Известия» рассказывают, как у ветеринаров появилось собственное торжество и как специалисты по лечению животных отмечают знаменательный день.

День ветеринара 2023 — история праздника

Собаки и кошки с древних времен стали верными спутниками человека. Эти питомцы обитают во многих человеческих домах и становятся настоящими членами семьи. Другие животные тоже часто выступают в качестве домашних любимцев, а также приносят человеку пользу в виде продуктов и материалов.

Осознавая это, по прошествии времени люди все больше начинают ценить представителей фауны и, соответственно, специалистов, обеспечивающих их здоровье и жизнедеятельность. Чтобы подчеркнуть важность труда ветеринаров, в 2000 году Всемирная ветеринарная ассоциация (WVA) учредила для этих особых докторов собственный профессиональный праздник. В 2023 году его отметят в 23-й раз.

Загнать в укол: в Госдуме увидели риски дефицита препаратов для животных
Импортным вакцинам и лекарствам прописали новую аттестацию, но готовы ли к ней в отрасли

В России существует собственный праздник — День ветеринарного работника, который справляют 31 августа. Его отмечают в день памяти Святых Флора и Лавра, которых на Руси считали покровителями лошадей.

День ветеринара 2023 — традиции праздника

В день торжества поздравляют врачей и младший медицинский персонал ветеринарных клиник, станций, питомников, зоопарков и предприятий, которые разводят скот и птиц. Отмечают День ветеринара также преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

К празднику приурочены лекции, семинары, круглые столы и другие научно-просветительские мероприятия, посвященные последним открытиям в области ветеринарии. Не оставляют праздник без внимания и СМИ, показывая закулисье работы ветеринаров и знакомя зрителей с трудностями их работы.

Ветеринаров поздравляют родные и близкие, а также благодарные хозяева вылеченных пациентов.

13 октября в России отмечали еще один праздник, связанный с заботой о природе и животных, — День работников заповедного дела. «Известия» рассказывали об истории и традициях знаменательного дня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023