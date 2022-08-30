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День ветеринарного работника России – 2022 — история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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В последний день лета, 31 августа, в России отмечается день ветеринарного работника. В 2022 году дата торжества приходится на среду. «Известия» рассказывают историю праздника и связанные с ним традиции.

День ветеринарного работника России – 2022: история праздника

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Начало светскому празднику положила Русская православная церковь. В 2011 году предстоятель подписал указ, согласно которому последний день лета стал православным днем ветеринара. Праздник посвящен святым Флору и Лавру, которых почитали как покровителей домашнего скота и лошадей в частности. По преданию в день открытия мощей святых мучеников закончился массовый мор скота, а на иконах они, как правило, изображены в окружении коней.

В 2014 году праздник получил государственный статус. Дату торжества на законодательном уровне закрепило Министерство сельского хозяйства РФ.

На международном уровне также отмечается День ветеринарного врача, который празднуют в последнюю субботу апреля. Однако российский праздник отличается тем, что охватывает не только врачевателей, но и всех сотрудников, которые работают в области ухода за животными. 31 августа можно поздравить работников ветеринарных клиник, станций, питомников, рыбных хозяйств, зоопарков и предприятий, которые разводят скот и птиц. Отмечают профессиональный праздник также преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

День ветеринарного работника России – 2022: традиции праздника

На Руси в день святых Флора и Лавра устраивали народные гуляния. Крестьяне кормили лошадей, украшали их гривы, орошали шкуру животных святой водой в попытке отогнать от них злых духов и хворь. Хозяйки готовили угощения в виде подковы и миниатюрных скакунов.

В наши дни традиции видоизменились, но праздник все так же является торжеством, собирающих за одним столом людей, неравнодушных к судьбам братьев наших меньших. Коллективы ветклиник, зоопарков, питомников и ферм устраивают празднества и поздравляют друг друга, поднимают бокалы за здоровье подопечных. В свою очередь руководство награждает отличившихся сотрудников и благодарит их за неустанный труд и любовь к своему делу.

В День ветеринарного работника России проходят семинары, конференции, проводят курсы повышения квалификации для специалистов в области лечения животных. Ученые, врачи и другие эксперты обмениваются опытом, делятся последними наблюдениями и открытиями. На страницы печатных СМИ и экраны телеканалов выходят публикации и выпуски, посвященные профессии ветеринара.

27 августа в России отмечали День шахтера. «Известия» рассказали, в каких регионах страны проходят масштабные празднества и как горняков поздравляют с профессиональным праздником. О предстоящих в сентябре праздниках можно узнать из инфографики «Известий».

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