Кот заплакал: ветеринары сообщили о нехватке вакцин и наркоза

В ветеринарии нарастает дефицит импортных вакцин, анестетиков и ряда других препаратов, рассказали «Известиям» представители отрасли. Проблемы с доступностью лекарств приводят к отказам в лечении животных. В ряде случаев их оперируют с использование «человеческого» наркоза, говорят врачи. Россельхознадзор не согласен с оценкой ситуации — по его данным, объем ввоза лекарств для животных в первом полугодии 2022 года вырос на 5-7% по сравнению с прошлым годом, а по всем востребованным наименованиям существуют отечественные аналоги.

Штамм и ныне там

В ветеринарных клиниках стали заканчиваться зарубежные анестетики, которые чаще всего используются для проведения операций, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза, а также некоторые медизделия и расходники. Об этом «Известиям» сообщили ветеринары и представители отраслевых объединений. В частности, есть сложности в закупке анестезирующих средств «Золетил» и «Телазол», ингаляционного наркоза «Изофлуран», вакцины «Нобивак».

Тем не менее о тотальном дефиците речи не идет, отметил исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков.

— Сейчас и правда наблюдаются серьезные проблемы с анестетиками. Мы фиксируем сообщения о нехватке этих препаратов и от ветеринарных региональных управлений, и от ветврачей с разных регионов. Также нарастает нехватка зарубежных вакцин. А в ближайшем будущем мы рискуем и вовсе остаться без них, — сказал он.

Проблема с вакцинами вызвана, в частности, изменениями законодательства. С 1 июля 2022 года производители обязаны размещать вакцинные штаммы на территории России для проверки. В противном случае препараты должны выводиться из оборота. По словам Семена Жаворонкова, большая часть зарубежных компаний этого не сделала.

Кот заплакал Фото: Global Look Press/ZB/Waltraud Grubitzsch

Компании не разместили штаммы по нескольким причинам, подчеркнул представитель отрасли. Во-первых, несмотря на то, что требование о депонировании штаммов вступило в силу с 1 июля, до сих пор не утвержден перечень организаций, подпадающих под это требование, отметил он. Кроме того, многие компании не успели поставить реагенты для выборочного контроля, которые необходимы для процедуры депонирования.

— Предписание о выборочном контроле пришло уже после 24 февраля. Начало спецоперации и последовавшие санкции привели к разрыву логистических цепочек, длительность доставки реагентов возросла с пары недель до нескольких месяцев, — отметил Семен Жаворонков.

В текущей международной ситуации быстро завезти вакцины на проверку невозможно. А без прохождения выборочной процедуры контроля оборот препаратов прекращается, подтвердила гендиректор Союза производителей зообизнеса Татьяна Колчанова.

«Известия» уточнили положение дел в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что «вопрос готовности участников рынка к соблюдению указанных требований, необходимо адресовать им напрямую». Депонирование штаммов микроорганизмов на территории России является обязанностью всех производителей, чья продукция обращается на территории страны, уточнили там. «Известия» направили запросы в зарубежные компании с просьбой указать, депонировали ли они штаммы на территории России.

Желание иметь выбор

В конце июня АВФАРМ обратилась в Россельхознадзор с просьбой создать рабочую группу, которая контролировала бы решение этой проблемы (документ есть у «Известий»). В ведомстве подтвердили получение письма.

— Компании, входящие в нашу ассоциацию, — это добросовестные поставщики, которые действуют в рамках российского законодательства. Мы готовы продолжать поставки препаратов в Россию, никто не уходит с рынка. Мы просим государство начать диалог, чтобы не допустить дефицита и обеспечить сельское хозяйство необходимыми препаратами, — подчеркнул глава АВФАРМ Семен Жаворонков.

Кот заплакал Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Впрочем, по данным Россельхознадзора, дефицита ветпрепаратов в России не наблюдается. Объем ввоза лекарств для животных, в том числе вакцин, за первое полугодие 2022 года на 5-7% превышает объем поставок за аналогичный период 2021 года. А по всем востребованным наименованиям существуют отечественные аналоги, отметили в ведомстве.

Тем не менее эксперты, опрошенные «Известиями», подтвердили сложности с доступностью различных ветпрепаратов. Так, по словам президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Середы, из разных регионов поступают сообщения о том, что клиники не могут закупить импортные вакцины.

— В основном сообщают о нехватке «Нобивака», потому что большинство клиник используют именно этот препарат. Сейчас врачи вынуждены переходить на другие вакцины, которые имеются в наличии, — отметил эксперт.

По его словам, с отечественными вакцинами перебоев нет. Однако во врачебном сообществе сложилось мнение, что иностранные препараты более эффективны, добавил Сергей Середа.

— Так или иначе, медики должны иметь выбор — это принципиальный вопрос. Врач не должен работать с одним препаратом, он имеет право выбрать то лекарство, которому доверяет, — подчеркнул эксперт.

Перекрыли газ

Наблюдаются проблемы с наличием обезболивающих препаратов иностранного производства и ингаляционным наркозом, добавил Сергей Середа. Отечественный «газ» очень сильно подорожал, а импортный приходит с перебоями, уточнил он.

Из-за этого ветеринарам приходится использовать препараты для людей. Как рассказала ветврач Ангелина Сиротина, «человеческий» наркоз трудно дозировать, поэтому его применение на животных опасно. Однако к этому способу приходится прибегать, чтобы как-то проводить операции. Татьяна Колчанова отметила, что из-за нехватки анестетиков ряду клиник приходится попросту отказывать в проведении процедур и операций.

Кот заплакал Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Старые цепочки поставок из Европы не работают, добавил глава ветклиники, председатель этического комитета Национальной ветеринарной палаты Сергей Мендоса. Работа не парализована благодаря поставкам из Азии, но из-за сложной логистики препараты стали дороже в два-три раза.

— Расход очень большой. Ведь животные — не люди. Им невозможно сделать, к примеру, гастроскопию без наркоза. Отечественных лекарств на всё попросту не хватит. С ингаляционным наркозом тоже проблемы. В частности, с «Изофлураном». Это же можно сказать и про вакцины. Российские аналоги есть, но их не так много, чтобы покрыть потребность рынка, — подчеркнул он.

Есть некоторые сложности с расходниками и медтехникой, добавил главный врач сети ветеринарных офтальмологических клиник Recom Александр Константиновский. К примеру, невозможно купить хороший операционный микроскоп, потому что многие западные фирмы отказываются торговать с Россией. Однако эту проблему, вероятнее всего, решит параллельный импорт, заключил врач.