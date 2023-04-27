В Кремле отреагировали на разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом их стран. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и собственно достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — заявил он на брифинге.

Песков также заверил, что Кремлю известны подробности разговора. Эта информация не является закрытой и находится в открытом доступе, отметил он.

Также он рассказал, что во время визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным вопрос границ Украины не обсуждался. Песков указал, что пока что новые контакты между двумя главами государств не планируются.

Телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина состоялись накануне. Позже в офисе украинского президента отметили, что планы Киева и Пекина по мирному урегулированию имеют общие точки соприкосновения.

В то же время Зеленский указал, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией.

При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби указал, что в Белом доме позитивно оценили состоявшийся разговор Си Цзиньпина с Зеленским.

Также после этих переговоров газета Global Times написала, что состоявшийся разговор демонстрирует факт отношения к Китаю как к влиятельному посреднику в контексте украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.