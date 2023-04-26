Зеленский отверг достижение мира путем территориальных компромиссов

Мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией. Об этом 26 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов», — отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года, добавляет «Газета.Ru».

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся ранее в этот день. В ходе него председатель КНР подчеркнул, что Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Си заявил, что Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

Зеленский, в свою очередь, добавил, что его телефонный разговор с председателем КНР проходил в течение часа. В ходе переговоров обсуждался комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби тогда же отметил, что США приветствуют телефонный разговор председателя КНР с украинским коллегой Зеленским. Кирби добавил, что Вашингтон не был оповещен о контакте, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство к диалогу с Киевом.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

26 марта политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» оценил шансы на очную встречу президента Украины с лидером Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что на этой встрече сейчас настаивают США, чтобы продолжать магистральную линию на затягивание конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.