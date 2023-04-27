Global Times назвала Китай влиятельным посредником в украинском конфликте

Телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского демонстрируют факт отношения к Китаю как к влиятельному посреднику в контексте украинского конфликта, пишет 26 апреля газета Global Times со ссылкой на научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня.

«Китай стал влиятельным посредником, признанным Украиной и Россией, а также Францией и Германией, что означает, что позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной, а Китай является ответственной крупной державой, не преследующей личных интересов», — приводится в материале его заявление.

Также в статье отмечается, что прошедшие переговоры показали, что позиция КНР по ситуации на Украине, а также китайско-украинские отношения выстраивались последовательно. Так, «готовность Китая развивать китайско-украинские отношения» и «взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами» не изменилась на фоне эскалации украинского кризиса.

Кроме того, газета указала на то, что поездка спецпредставителя китайского правительства может привести к прорыву в политическом урегулировании украинского вопроса.

«Китай не подливал масла в огонь, не предоставлял оружие ни одной из сторон и не нападал на них, поэтому у Китая есть каналы для разговора как в России, так и на Украине», — приводит газета слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна.

Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина состоялся 26 апреля, беседа длилась час. Председатель КНР сказал, что китайская сторона сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для прекращения огня в ближайшее время. Как добавил Си Цзиньпин, Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, он направит представителя на Украину и в другие государства для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

Как отметил в тот же день представитель кабмина Германии, диалог между КНР и Украиной на высшем уровне, который ведется сейчас, можно расценить как хороший сигнал в рамках текущей ситуации. Он добавил, что «как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет особую ответственность за прекращение» текущего конфликта вокруг Украины.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил надежду, что Китай продолжит вносить вклад в урегулирование кризиса между Россией и Украиной.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в свою очередь подчеркнул, что США приветствуют телефонный разговор председателя КНР с украинским коллегой Зеленским. Кирби обратил внимание, что Вашингтон не знал о контакте, однако напомнил, что Штаты давно призывали руководство КНР к диалогу с Украиной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.