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В ООН поддержали усилия КНР по мирному урегулированию кризиса на Украине

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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ООН надеется, что Китай продолжит вносить вклад в урегулирование кризиса между Россией и Украиной. Таким образом заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак прокомментировал состоявшийся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы, конечно, поддерживаем участие всех ключевых стран в мире, включая государства – члены Совета Безопасности, которые вносят вклад в разрешение кризиса между Украиной и Россией», — сказал Хак в ходе брифинга 26 апреля.

Он также выразил надежду, что Китай продолжит «быть полезным» в мерах по достижению мирного разрешения конфликта.

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Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся ранее в этот день. В ходе него председатель КНР заявил, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса. Позже стало известно, что китайскую делегацию возглавил бывший посол КНР в России, спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй.

После этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США приветствуют состоявшийся разговор, но вместе с тем заметил, что нет никаких гарантий того, что их диалог даст необходимый импульс на пути к миру.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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