В ФРГ назвали хорошим сигналом диалог КНР и Украины на высшем уровне

Диалог между КНР и Украиной на высшем уровне, который ведется сейчас, — это хороший сигнал, сказал 26 апреля представитель кабмина Германии, отвечая на просьбу прокомментировать прошедший телефонный разговор китайского председателя Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель немецкого правительства отметил, что «как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет особую ответственность за прекращение» текущего конфликта вокруг Украины. Тем временем он обратил внимание на то, что позиция федерального правительства Германии по поводу событий на Украине остается неизменной.

«Основой для установления справедливого мира на Украине является вывод российских войск», — цитирует представителя Германии ТАСС.

Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина состоялся ранее в этот день, беседа длилась час. Председатель КНР сказал, что китайская сторона сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для прекращения огня в ближайшее время. Как добавил Си Цзиньпин, Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, он направит представителя на Украину и в другие государства для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

После телефонного разговора Зеленский подчеркнул, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией. По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США приветствуют телефонный разговор председателя КНР с украинским коллегой Зеленским. Кирби обратил внимание, что Вашингтон не знал о контакте, однако напомнил, что Штаты давно призывали руководство КНР к диалогу с Украиной.

В феврале Китай обнародовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Россия сообщила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.