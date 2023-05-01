Пришла еда: бразильские каннибалы и американские поджигатели

Апрель вышел богатым на «металлические» новинки — от ветеранов Metallica и Overkill до разного рода молодых южноамериканских бунтарей, и смелые эксперименты, от покойного Петра Мамонова до здравствующего Майка Парадинаса. Самые интересные пластинки апреля, которые вы могли забыть послушать — в традиционном обзоре «Известий».

Overkill

Scorched

Американцы Overkill всегда находились чуть в тени своих более коммерчески успешных коллег из «большой четверки» треш-метала (Metallica, Megadeth, Slayer и Anthrax), что, однако, вовсе не мешало им сохранять и армию поклонников, и статус «великих» и «культовых». В смысле безупречной техники исполнения, изобретательности мелодических ходов и умения использовать студийные эффекты квинтет из Нью-Джерси тем не менее может дать фору многим коллегам, хоть из числа ветеранов, хоть не прекращающим появляться новым адептам стиля.

Слушайте Scorched — Overkill на Яндекс Музыке

Юбилейный, 20-й альбом Overkill оказался и самым ожидаемым поклонниками — пауза между лонгплеями составила непривычные для команды почти четыре года. Хотя почти все песни были готовы еще три года назад, «герои металла», как и обычные смертные, были вынуждены залечь на дно на время пандемии. Впрочем, случившиеся таким образом «студийные каникулы» явно дали вокалисту Бобби «Блицу» Эллсворту и басисту Карло «Ди Ди» Верни, бессмерным лидерам и авторам песен группы, возможность довести вошедшие в «Выжженное» композиции почти до идеального звучания.

The Damned

Darkadelic

Отцы-основатели панк-рока (сингл The Damned — New Rose — вышел на месяц раньше «Анархии в Соединенном Королевстве» и по праву считается первой песней в стиле панк) никогда особо не утруждали себя выпуском альбомов — почти за полвека существования группы этот лишь 12-й. Впрочем, это нисколько не мешало и не мешает Дэйву Вэниану и Кэптену Сенсиблу постоянно удивлять поклонников сменой направления — начав, как уже было сказано, с изобретения панка, они пробовали себя то в «готике», то в хард-роке самого стадионного свойства, то едва ли не в синти-попе.

Слушайте Darkadelic — The Damned на Яндекс Музыке

Кого-то это раздражало, кто-то, напротив, указывал, что нет ничего смешнее и унылей пожилых дядек, изображающих из себя молодых негодяев с булавками в носу. The Damned в этом плане всегда удавалось успешно избегать крайностей и не превращаться в пародию на самих себя, одновременно избегая ухода в статус музейных экспонатов. Новая пластинка группы — в какой-то мере возвращение к корням, энергия тут бьет через край (и не скажешь, что музыкантам уже под 70). Конечно, песни эти выдержаны во вполне традиционном рок-ключе (даже выпустил альбом заслуженный «металлический» лейбл earMUSIC), реверансы в сторону «инди» здесь наличествуют разве что в не меняющейся с тех самых баснословных времен истошной вокальной манере Вэниана.

µ-Ziq

1977

Житель Уимблдона Майк Парадинас, более известный под торговой маркой µ-Ziq, вот уже три десятка лет исправно снабжает мир изобретательной электронной музыкой из разряда «для ума» — или, как ее принято кратко называть, IDM (Intelligent Dance Music). В 1990-е он был в числе пионеров ныне порядком «уставшего» дрилл-н-бейса, экспериментировал с настоящим оркестром, делал ремиксы модным героям брит-попа, ездил в туры с Бьорк... Одним словом, не давал скучать ни себе, ни другим.

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Нынешний, 15-й по счету, студийный альбом под маркой µ-Ziq стал очередной сменой курса — Парадинас увлекся размытыми, амбиентными сочинениями, рассчитанными явно не на танцпол, а на сонное время после клуба. Впрочем, он не был бы сам собой, если б не заготовил среди умиротворяющего перестука драм-машин и струящихся синтезаторных аккордов несколько неожиданностей, вроде словно сбежавшей из саундтрека к какому-то забытому фильму Джона Карпентера Belt and Carpet или громыхающей почти индустриальной Marmite.

Manger Cadavre?

Imperialismo

Скромного вида барышня в очках по имени Ната де Лима, начинавшая 10 с лишним лет назад музыкальную карьеру на панк-сцене, теперь переродилась в грозную татуированную воительницу дэт-метала, мощью рыка затмевающую даже легендарную немку Сабину Классен из Holy Moses. Впрочем, группе под зловещим названием «Кушать труп?» и странно было бы оставаться в рамках панка, пускай и довольно радикального. Однако смена музыкального направления не привела к смене взглядов — как понятно уже из названия второго полноразмерного альбома команды из бразильского города Сан-Жозе-дус-Кампус, Ната с товарищами продолжает яростно бичевать язвы капитализма и обличать фашизм.

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Бразильский рок, даже в наиболее безобидной и американизированной своей форме всегда тяготел в текстах к социальным проблемам, в диапазоне от экологии до революции, так что «Manger Cadavre?» добросовестно и искренне продолжают традиции, берущие начало еще во времена Риты Ли и Зе Рамальо. Ну а где борьба с империализмом, там неизбежно и Россия — так что вокалистка группы теперь предпочитает именовать себя Ната Нахтхексен («ночная ведьма»), и вовсе не в память о собраниях на Лысой горе.

Петр Мамонов & «Звуки Му»

«Аэробус любви»

Ушедший два года назад в разгар пандемии Петр Мамонов, похоже, становится своего рода русским Элвисом или Джими Хендриксом — в плане продолжающейся публикации неизданных при жизни материалов. В очередной день рождения самого парадоксального русского рокера «Отделением Мамонов» был выпущен, как сообщает лейбл, «последний полностью завершенный Петром Мамоновым студийный проект». Альбом был записан на домашней студии музыканта и сохранил, при всей своей авангардности и необычности, какое-то странное тепло деревенского очага, пробивающееся сквозь гитарную алеаторику и шумы musique concrete.

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Песня на «Аэробусе» всего одна — щемящая и трогательная «С тобой», открывающая Мамонова с неожиданной лирической стороны. Остальные пять композиций — мелодекламация, просто чтение стихов без аккомпанемента, наконец, почти получасовые «Рецепты» — без обмана, рецепты из «Книги о вкусной и здоровой пище» и легендарного сочинения Елены Молоховец, перемежаемые сентенциями о пользе здорового питания. Музыкальной подложкой служат психоделические гитарные трели в духе Капитана Бифхарта и дадаистские шумовые коллажи, словно позаимствованные из ранних творений Nurse With Wound. Как бы то ни было, Мамонов продолжает удивлять — и, возможно, это не последний безумный бриллиант из оставленной им сокровищницы.