Metallica выпустила первый за семь лет альбом

Американская группа Metallica выпустила 11-й студийный альбом 72 Seasons. Об этом она сообщила 14 апреля в своем Twitter.

Альбом опубликован на различных музыкальных платформах, а также на YouTube. Он состоит из 12 композиций, общая продолжительность составляет 1:17:10.

Вокалист группы Джеймс Хетфилд рассказал, что название альбома отсылает к 72 временам года, которые человек переживает до своего 18-летия и формирования личности. После выхода сборника группа намерена отравиться в турне.

Предыдущий альбом Metallica под названием Hardwired… to Self-Destruct вышел в 2016 году.

Ранее, 24 марта, группа Depeche Mode выпустила альбом Memento Mori, который стал ее первой работой без участия клавишника Энди Флетчера. В трек-лист вошли 12 песен, в том числе ранее опубликованный сингл Ghost Again и композиция My Cosmos Is Mine.