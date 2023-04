Все могут короли и шуты: возрожденный голос Горшка и дерзкий Дрейк

Дрейк разжигает новую ссору с Канье Уэстом, Билли Айлиш купается в ванной, а Горшка из «Короля и Шута» оживляют с помощью нейросети. Весна — горячее время для музыкальной индустрии. Яркие новинки выходят одна за другой. Но «Известия» помогут не пропустить самые интересные из них.

Drake — Search & Rescue

Иногда создается ощущение, что пресловутая вражда Канье Уэста и Дрейка — не более чем сговор, спектакль, разыгрываемый рэперами ради поддержания интереса публики. А как иначе воспринимать многолетние заочные пикировки в соцсетях, затем публичное примирение на сцене, после чего — новый наезд одного на другого, причем на пустом месте. В своем новом треке Дрейк использовал голоса Ким Кардашьян и ее матери Крис Дженнер из реалити-шоу, где они обсуждали развод Ким с Канье. Вдобавок, на обложке релиза — мужчина и женщина в мотоциклетных шлемах, причем он смахивает на Дрейка, а она — на Кардашьян. Неудивительно, что трек стал одним из самых обсуждаемых на неделе: все с замиранием сердца ждут реакции Уэста, для которого отношения с Ким — больная тема. Он же молчит. Видимо, нас еще ждет продолжение сериала. И едва ли стоило бы все это обсуждать, если бы сама песня была бездарной. Она же небезынтересна: бит здесь собран из фортепианных фигураций и мелодичного баса, а меланхоличный вокал Дрейка делает композицию тем более выразительной.

Labrinth feat. Billie Eilish — Never Felt So Alone

Билли Айлиш с лета 2022-го не напоминала о себе новыми песнями, а по большому счету творческая пауза длится уже почти два года, с момента выхода пластинки Happier Than Ever. Все-таки прошлогодний двухтрековый акустический сингл Guitar Songs — не то, чтобы сильная заявка на удержание лидерства в поп-индустрии. Вероятно, поклонникам пришлось бы ждать еще дольше, но счастье пришло, откуда не ждали. Билли вместе британским певцом Labrinth выпустила в качестве сингла композицию из сериала «Эйфория», которая не вошла в ранее изданный сборник-саундтрек. Еще интереснее, что запись была дополнена клипом, созданным не без претензии на художественность. Действие в нем разворачивается в некоем жутковатом футуристичном пространстве, где над Лабиринтом проводят какие-то опыты (а еще он почему-то ползет по узкой вентиляционной шахте), а Билли Айлиш купается в ванной, похожей на огромное блюдце. Всему этому отчаянно не хватает внятной концепции и визуального своеобразия (ощущение дежавю — сильнейшее). Но, по крайней мере, мы снова можем увидеть нашу любимицу. И услышать, хотя ее вокала здесь не так уж много, да и в музыкальном плане трек не имеет ничего общего с лучшими хитами Билли, даром что соавторами выступили она сама и Финнеас.

Ellie Goulding — Higher Than Heaven

Прошлый альбом британской звезды Элли Гулдинг — Brightest Blue — вышел почти три года назад и был очень необычно издан: все главные хиты (Close to Me, Worry About Me, Hate Me, Sixteen) оказались в нем на бонус-диске, тогда как основной треклист получился весьма безликим. Новая пластинка тоже разделена на два блока, но засветившиеся ранее синглы помещены в первый, так что все традиционно. Вот только ничего соразмерного перечисленным выше поп-блокбастерам Элли сделать не смогла — прыгнуть выше неба не удалось. 16 песен Higher Than Heaven — качественный, симпатичный танцевальный материал, который будет прекрасным фоном в машине, на занятиях спортом, вечеринке и так далее. Однако ни одна композиция не привяжется и порадует тем безупречным попаданием в память, которое может даже раздражать, и все же дарит несомненное удовольствие. Исключение — сэмпл Depeche Mode из бессмертной Enjoy The Silence в финальном треке All By Myself. Но Элли-то здесь при чем?

Что еще интересно: на альбоме нет ни одной баллады. И даже композиции, которые вроде бы начинаются без бита, затем снова возвращают нас на танцпол. В общем, это альбом про бесконечное веселье и релакс. Что, пожалуй, не самый плохой вариант для тревожных времен.

Магелланово облако — «Шива Лингам»

Российская инди-группа «Магелланово облако» выпустила сингл, вдохновленный древнеиндийской мифологией. Лингамы — это ритуальные скульптуры, знаки поклонения боге Шиве. Впрочем, так же сложно, как разобраться в нюансах индуистского культа, будет понять, о чем же песня Сергея Дворецкого со товарищи. Вроде и что-то про обретение себя и поиск пути между небом и землей, но конкретная трактовка, видимо, остается на усмотрение слушателя.

«Магелланово облако» в этой композиции явно идет по стопам великих рок-музыкантов 1970-х, увлекавшихся Востоком. Достаточно вспомнить Kashmir группы Led Zeppelin и выступления Джорджа Харрисона с Рави Шанкаром. Обложка сингла стилизована под работы Николая Рериха и изображает Гималаи, в музыке же слышны ориентальные элементы, хотя в целом это вполне типичный прог-рок русского разлива. Но мелодия запоминается сразу — и это ценно.

Король и Шут (официальный саундтрек). Часть I

Сериал «Король и Шут» вызвал бурную реакцию поклонников группы и родственников самого Михаила Горшенева. Одни говорят, что образ легендарного панка искажен, другие, напротив, отмечают, с какой любовью он показан и как актер Константин Плотников вжился в роль. Так или иначе, проект побил рекорды на стримингах (410 тыс. просмотров в первый день) и вытащил песни КиШ на вершины чартов. Неудивительно, что сам коллектив тоже решил не оставаться в стороне и выпустил в качестве отдельного релиза саундтрек — точнее, пока первую часть. Среди 11 песен — главные хиты группы, перезаписанные заново: «Охотник», «Мертвый анархист», «Лесник» и другие.

Что здесь интересно с точки зрения подхода, так это использование нейросети для извлечения голоса Горшка из оригинальных записей. В остальном же это близко к тому, что делала недавно группа «Кино», перевыпуская свои песни: изменения в аранжировках есть, но деликатные, в целом же все записано чуть более чисто и выверенно, хотя, наверное, самые преданные поклонники и посетуют на потерю аутентичности.

Концерт Альбины Шагимуратовой

В длинной череде мероприятий к юбилею Рахманинова выделяется сольный концерт одной из лучших российских сопрано Альбины Шагимуратовой. В «Зарядье» она исполнила романсы русских композиторов, причем первое отделение было посвящено Глинке и Римскому-Корсакову, а второе — целиком Рахманинову. Причем, наряду с такими «хитами», как «Здесь хорошо» и «Весна идет» (последний прозвучал на бис), Шагимуратова исполнила не очень часто звучащий цикл Шесть романсов, соч. 38, интересный, помимо прочего, тем, что все его номера написаны на тексты поэтов Серебряного века.

Вокал Шагимуратовой подкупает своей легкостью, прозрачностью звука. Обычно русскую лирику XIX – начала XX века исполняют артисты с более плотными голосами, поэтому интерпретация Альбины кажется тем более интересной. Ну и нельзя не отметить взаимопонимание певицы с аккомпаниатором, пианисткой Ириной Соболевой.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист будет таким же пестрым в стилевом плане, как и сам обзор. Начнем с жизнерадостного кантри Кэма Аллена — как ни странно, звезды американской корневой музыки не спешат отказываться от дистрибуции через российские стриминги. Продолжим «Лесником» из саундтрека «Короля и Шута». А дальше прозвучат два хита из прошлых альбомов Дрейка и Элли Гулдинг, раз их новые записи нам недоступны. И под занавес — «Шива Лингам» Магелланова облака.