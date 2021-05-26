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В Музее Победы откроется тематическая выставка, посвященная «ночным ведьмам»

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27 мая в Музее Победы на Поклонной горе в рамках проекта «Война: день за днем» откроется тематическая выставка «Ночные ведьмы». Экспозиция посвящена летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, сообщает телеканал «Известия».

«Полк был полностью женским: от начала формирования и до конца войны все должности в полку занимали женщины, от летчиков и штурманов до мастеров по вооружению и техников. Они свои налеты совершали ночью на маленьком самолете У-2. Этот самолет не был видим радарами неприятеля, летчицы появлялись совершенно неожиданно, поэтому получили у немцев такое прозвище «ночные ведьмы», — рассказала сотрудник выставочного отдела Музея Победы Анна Королева.

Посетители увидят три десятка подлинных экспонатов: личные вещи, фотографии, документы, летные книжки, планшеты и боевые награды летчиц. Экспозиция «Ночные ведьмы» будет работать до 25 июня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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