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Гастроэнтеролог рассказала о пользе сала для здоровья

«Газета.Ru»: гастроэнтеролог Бастракова назвала пользу сала для здоровья
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Фото: РИА Новости/Christoph Soeder
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Сало как источник животного жира благотворно влияет на здоровье организма, если есть его в соленом виде. Об этом «Газете.Ru» 26 апреля рассказала врач-гастроэнтеролог клиники Medical On в Новосибирске Ксения Бастракова.

По словам специалиста, жареное сало не опасно для здоровья, поскольку не выделяет при горении канцерогены. Однако и пользы в сале, приготовленном таким способом, нет, поэтому лучше сделать акцент именно на солении этого продукта.

При этом сало содержит много жирорастворимых витаминов A, D и E, а также такие элементы как селен, кальций, магний, марганец, фосфор, цинк, натрий, медь, железо, необходимые для красоты кожи и волос.

«От всех других жиров сало выгодно отличает содержание арахидоновой кислоты, которая активно участвует в работе сердечной мышцы и образовании компонентов иммунной системы. Жирные кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным эффектом и способствуют выработке хорошего холестерина, который снижает риск развития атеросклероза», — сказала гастроэнтеролог.

Бастракова указала также на высокую калорийность сала. По ее словам, 100 г продукта содержит 800 калорий. Контролировать употребление сала следует не только тем, кто желает похудеть, но и страдающим такими заболеваниями, как камни в желчном пузыре, панкреатит и заболевания кишечника. Есть на голодный желудок этот продукт не стоит, чтобы избежать воспаления поджелудочной железы.

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Ранее, 5 апреля, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предостерегла от употребления свиного сала при больном сердце из-за большого количества в продукте насыщенных жиров, которые могут создать дополнительную нагрузку на сердце.

Накануне врач – гепатолог-гастроэнтеролог-диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, какие продукты приводят к ожирению и чем можно их заменить. Так, к ожирению приводит употребление таких продуктов, как газировки, сладости, фастфуд, каши в пакетиках, хлопья, майонез, промышленные полуфабрикаты, а также алкогольные напитки, уточнила специалист.

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