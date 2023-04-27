«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Футбольный клуб «Манчестер Сити» 26 апреля обошел «Арсенал» в домашней встрече со счетом 4:1 в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей отличились полузащитник Кевин де Брейне, Хавбек отличился на 7-й и 54-й минутах встречи. Голы забили защитник Джон Стоунз на 45+1-й минуте, форвард Эрлин Холанн на 90+5-й минуте.

У «Арсенала» гол забил Роб Холдинг на 86-й минуте.

«Манчестер Сити» 30 апреля сыграет в гостевом матче следующего тура против «Фулхэма», «Арсенал» 2 мая встретится на поле с «Челси».

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 73 очками, набранными в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах, передает «Спорт-Экспресс».

15 апреля сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» и повторил рекорд Мохамеда Салаха по количеству забитых мячей за сезон английской премьер‑лиги (АПЛ) с 20 командами. При этом это был дебютный сезон Холанна в АПЛ.

До этого, 9 апреля, у «Арсенала» прервалась серия из семи побед в чемпионате Англии после того, как команда вничью сыграла с «Ливерпулем» в матче 30 тура АПЛ. Между тем турнирную таблицу Английской премьер-лиги по-прежнему возглавлял «Арсенал», набрав 73 очка за 30 туров.