Холанн оформил дубль в матче с «Лестером» и повторил рекорд Салаха в АПЛ

Форвард футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» и повторил рекорд Мохамеда Салаха по количеству забитых мячей за сезон английской премьер‑лиги (АПЛ) с 20 командами.

На счету 22-летнего игрока 32 гола. При этом это дебютный сезон Холанна в АПЛ. Салах забил столько же мячей в сезоне-2017/2018.

Всего в текущем сезоне у Холанна 47 забитых мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Абсолютный рекорд английской лиги принадлежит Энди Коулу. Он забил 34 гола в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994. Первое место по этому показателю с Коулом делит Алан Ширер, который также забил 34 мяча в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995. Однако эти рекорды были установлены, когда команды проводили в сезоне по 42 матча. В настоящее время в чемпионате Англии проводят 38 игр.

Матч «Манчестер Сити» против «Лестера» завершился со счетом 3:1.

Ранее, 11 апреля, «Манчестер Сити» одержал победу над футбольным клубом из Мюнхена «Бавария» дома со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов. В составе английского клуба забитыми мячами отличились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлин Холанн (77).