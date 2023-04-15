Реклама
Прямой эфир
Мир
На митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тыс. человек
Мир
В Вашингтоне заявили о дистанцировании Франции от США из-за России
Мир
Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования
Мир
В США заявили о сокрытии Пентагоном ключевой роли боев за Артемовск
Мир
Конгрессмен раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными
Мир
Британский актер Мюррей Мелвин умер в возрасте 90 лет
Мир
В ВСУ заявили о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Мир
Министр труда Франции не увидел причин для затягивания принятия пенсионной реформы
Мир
Премьер Украины рассказал о разработке «плана Маршалла» вместе с США
Мир
В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку
Мир
Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали
Спорт
Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Мир
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования

Холанн оформил дубль в матче с «Лестером» и повторил рекорд Салаха в АПЛ

Холанн повторил рекорд Салаха по количеству мячей за сезон АПЛ с 20 командами
0
Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» и повторил рекорд Мохамеда Салаха по количеству забитых мячей за сезон английской премьер‑лиги (АПЛ) с 20 командами.

На счету 22-летнего игрока 32 гола. При этом это дебютный сезон Холанна в АПЛ. Салах забил столько же мячей в сезоне-2017/2018.

Всего в текущем сезоне у Холанна 47 забитых мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Абсолютный рекорд английской лиги принадлежит Энди Коулу. Он забил 34 гола в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994. Первое место по этому показателю с Коулом делит Алан Ширер, который также забил 34 мяча в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995. Однако эти рекорды были установлены, когда команды проводили в сезоне по 42 матча. В настоящее время в чемпионате Англии проводят 38 игр.

Матч «Манчестер Сити» против «Лестера» завершился со счетом 3:1.

Наши бьют: как играют российские футболисты в Европе
Головин отдает передачи за «Монако», Миранчук потерял место в основе «Торино», Черчесов идёт ко второму чемпионству в Венгрии

Ранее, 11 апреля, «Манчестер Сити» одержал победу над футбольным клубом из Мюнхена «Бавария» дома со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов. В составе английского клуба забитыми мячами отличились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлин Холанн (77).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023