«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии

Футбольные команды «Ливерпуль » и «Арсенал» встретились в матче 30 тура чемпионата Англии. В воскресенье, 9 апреля, встреча завершилась счетом 2:2.

За «Арсенал» забили Габриэль Мартинелли на 8 минуте и Габриэль Жезус на 28 минуте. За «Ливерпуль» забили Мохамед Салаха на 42 минуте и Роберто Фирмино на 87 минуте. Реализовать пенальти не получилось у Салаха на 52 минуте.

У «Арсенала» прервалась серия из семи побед в чемпионате Англии. Так, турнирную таблицу Английскую премьер-лигу возглавляет «Арсенал», набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8 месте с 44 очками, имея один матч в запасе, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 11 марта, футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура АПЛ. Счет на 78-й минуте с пенальти открыл нападающий Эрлин Холанн.

5 марта футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче чемпионата Англии. Для команды это четвертое в истории поражение с таким разгромным счетом.