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Гол Холанна принес победу «Манчестер Сити» в матче против «Кристал Пэлас»

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Фото: REUTERS/Tony Obrien
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Футбольный клуб (ФК) «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), о чем стало известно 11 марта.

Счет на 78-й минуте с пенальти открыл нападающий Эрлин Холанн. Этот гол стал единственным в матче — игра завершилась со счетом 1:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 61 очком, отставая от «Арсенала» на два очка. При этом у команды из Лондона есть матч в запасе.

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5 марта футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче чемпионата Англии. Для команды это четвертое в истории поражение с таким разгромным счетом.

В последний раз это происходило в 1931 году, когда клуб потерпел поражение от «Вулверхэмптона».

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