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Общее число умерших от голодания сектантов в Кении достигло 98

The Nation: извлекли еще восемь тел детей-сектантов, общее число умерших от голодания достигло 98
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Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
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Число обнаруженных за последние шесть дней на востоке Кении умерших из-за голодания сектантов достигло 98. Об этом в среду, 26 апреля, уведомила кенийская газета The Nation, сославшись на полицию.

Умершие являлись членами религиозной секты «Международная церковь «Хорошие новости».

«В среду (26 апреля. — Ред.) утром полиция запретила представителям прессы входить в лес Шакахола», — говорится в материале.

В этот день было найдено восемь тел детей, которые были связаны с практиковавшей предельные формы голодания сектой, написало издание. Их, как и остальных, извлекли из могил в лесу Шакахола неподалеку от города Малинди.

Секта «Международная церковь «Хорошие новости» была создана 20 лет назад пастором Полом Маккензи. Ее последователи верят в то, что смерть от голода откроет им путь в рай.

Маккензи известен тем, что склоняет людей к крайним формам голодания, убеждая, что это самый короткий путь для верующего, который стремится обрести вечную жизнь. С 2017 года в отношении него были возбуждены дела по различным обвинениям, при этом пастор продолжал оставаться на свободе. Он сдался властям 15 апреля и в настоящее время находится под следствием.

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14 апреля государственная кенийская телекомпания KBC отметила, что в районе Малинди было обнаружено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек. Ряд могил уже вскрыт полицейскими экспертами, другие будут обследованы в ближайшие дни.

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