Рекламный ход: врачи развеяли три мифа о популярных привычках

Врачи развеяли несколько популярных мифов о здоровом образе жизни. По их словам, вместо 10 тыс. шагов каждый день лучше ориентироваться на время прогулки, а фреш нужно пить не с утра, а во время перекуса. Так ли полезны привычки, которые навязывает общество, разбирались «Известия».

Мифы о ходьбе

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и болезней органов дыхания взрослым людям (от 18 до 64 лет) рекомендуется уделять умеренной аэробной физической активности не менее 150–300 минут в неделю, а в случае интенсивной нагрузки — не менее 75–150 минут. О цифре 10 тыс. шагов в рекомендациях не говорится , отмечает в беседе с «Известиями» терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова.

— Скорее всего, она выведена для рекламного хода, потому никак не обоснована научно. Ходьба — это отличная нагрузка умеренной интенсивности, но если мы говорим о здоровье, то лучше обратить внимание на время прогулки, а не на количество шагов. Достаточно пошагать в течение 30 минут 5–7 дней в неделю: эта норма более универсальна, — считает Фролова.

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При этом она добавляет, что человеку необязательно именно ходить: можно заменить нагрузку, например, на бег, езду на велосипеде, плавание, йогу или фитнес. Занятия в зале с большим весом также можно включить дополнительно для укрепления мышечного каркаса, но это не совсем та активная нагрузка, которая нужна сердцу.

— Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями сначала важно получить консультацию врача: он поможет выбрать норму и тип нагрузки. Иначе можно только ухудшить свое состояние, — подчеркивает терапевт.

Врач также объяснила, чем отличаются умеренная и высокая активность физической нагрузки: это можно определить по пульсу. Существует универсальная формула для подсчета максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС): 220 минус ваш возраст в годах. Например, если вам 30 лет, то ваш пульс на тренировках не должен превышать 190 ударов в минуту.

— Но стоит понимать, что это очень большой показатель. Если мы поговорим про умеренную активность нагрузки, то пульс должен находиться в пределах 60–70% от максимальной ЧСС, то есть около 130 ударов в минуту. А если это высокая интенсивность, то уровень пульса может быть в рамках 80–90%, то есть около 160 ударов в минуту , — говорит Ольга Фролова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Она добавила, что во время тренировок важно следить за частотой пульса, чтобы не превышать нагрузку на сердце и организм в целом. Иначе занятия будут нести только вред для здоровья.

Мифы о еде

Существует убеждение, что утро лучше начинать со стаканчика смузи или свежевыжатого сока — якобы это быстро зарядит организм витаминами. По мнению врачей, овощи и фрукты действительно полезны, но есть их лучше в цельном виде (так вы получите больше клетчатки) и желательно не натощак.

— В них очень много органических кислот, которые могут раздражать слизистую, поэтому не стоит пить смузи и фреши на голодный желудок. Идеальный вариант — вместо десерта между приемами пищи. Так вы извлечете максимум пользы: получите необходимое количество клетчатки и витаминов плюс защитите себя от вредных и калорийных перекусов, — говорит врач Ставропольской краевой клинической больницы, медицинский советник Евразийской ассоциации терапевтов Фаина Лобжанидзе.

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По словам нутрициолога, специалиста по рациональному питанию «Клиники Фомина» Натальи Бесаевой, свежевыжатые фруктовые соки относятся к свободным сахарам, поэтому их употребление лучше ограничить объемом 150 мл в день. Такие напитки могут стать причиной развития кариеса, потому лучше пить их через соломинку и желательно во время еды.

Если человек любит завтракать смузи, нутрициолог советует добавлять к ним белковую составляющую: йогурт, кефир или творог, можно включить туда орехи, семечки или злаки. Для более сладкого вкуса лучше использовать ягоды, а не мед и тем более сиропы.

Мифы о воде

Еще один популярный миф о здоровом образе жизни кроется в том, что каждый день нужно пить очень много воды — «чем больше, тем лучше». Врачи объясняют, что это не совсем так: здоровому человеку лучше пользоваться простой формулой — 30 мл из расчета на килограмм массы тела. Например, если вы весите 70 кг, то нужно пить чуть больше 2 л воды.

— При этом строгой нормы здесь нет: иногда питьевой режим ограничивают в связи с состоянием здоровья (например, при хронической сердечной недостаточности). В то же время тем, кто занимается спортом, нужно больше воды, чем людям без физической активности , — говорит старший врач общей практики, терапевт онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линар Яруллов.

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

И переизбыток, и нехватка воды могут быть вредны для здоровья человека. В первом случае у пациента может снизиться концентрация натрия в крови — разовьется гипонатриемия, что может вызывать спутанность сознания, тошноту, судороги и мышечные спазмы. Правда, выпить такой объем воды почти невозможно, потому подобные состояния у людей возникают редко.

Также слишком обильное питье может вызвать у человека ложную анемию, то есть увеличение объема циркулирующей крови при нормальном содержании клеточных элементов. Однако при нормальной функции почек такое тоже почти не случается.

Нехватка воды замедляет обмен веществ и делает кровь гуще, что затрудняет распределение кислорода в организме. Она проявляется у человека сухостью кожи и отеками.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Но важно понимать, что здоровый организм умеет регулировать объем выпиваемой жидкости — когда мы хотим пить, сразу испытываем жажду. А вот пациенты с хронической болезнью почек, деменцией, люди старшего возраста или после инсультов могут не чувствовать ее, — отмечает врач.

По его словам, пить воду можно в любое время: тогда, когда захочется, даже во время еды. Это никак не влияет на скорость пищеварения и не мешает процессу.